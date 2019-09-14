صحيفة تركية: توالى الاستقالات من قلب العدالة والتنمية

إيمان حنا

استقال نائب الشعب السابق عن العدالة والتنمية بمحافظة قونية عمر أونال عن الحزب. وفى السياق نفسه توصلت المصادر وفقا للصحيفة التركية سوزكيه، لاستعداد آخرين لتقديم استقالاتهم، منهم موسى أرات رئيس الحزب السابق بمحافظة قونية والذى حرك قلعة الحزب بقونية بجانب أحمد داوود أغلو، ومصطفى بال أوغلو للإستقالة أيضا، وفق صحيفة سوزكيه التركية.

وأكدت الصحيفة أنه بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود إغلو طاقم عمله المقرب من الحزب يتوقع استقالة ما يقرب من 100 عضو من نواب الشعب ورؤساء الحزب السابقين بالمحافظات من الحزب حتى نهاية الشهر.