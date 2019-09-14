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صحيفة تركية تنتقد تعيين أقارب قيادات حزب العدالة والتنمية لذويهم فى مناصب هامة

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:40 م
صحيفة تركية تنتقد تعيين أقارب قيادات حزب العدالة والتنمية لذويهم فى مناصب هامة حزب العدالة والتنمية
كتب- هاشم الفخرانى

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انتقدت صحيفة " سوز شو" التركية تعيين قيادات حزب العدالة والتنمية لذويهم فى مناصب هامة داخل البلديات التركية دون غيرهم من أصحاب الخبرة.

واستشهدت الصحيفة التركية فى تقرير لها تعيين علي تولوب رئيس بلدية صوما بمحافظة مانيسا التابع للعدالة والتنمية، صهره يونس جوندوغان فى بلدية يونس أمره التابعة للعدالة والتنمية .

 

حزب العدالة والتنمية
حزب العدالة والتنمية

 

 وفى الوقت نفسه قام سلامى سولجوق القيادى بحزب العدالة والتنمية رئيس بلدية دميرجى بتعيين ابنته ناظلى سولجوق كمدير تنفيذى مساعد فى بلدية شاهبازلار التابعة للحزب.

 


تركيا

العدالة والتنمية

بلدية

اخبار تركيا

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