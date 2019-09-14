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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية عزبة سرى بطوخ تضم 8 تخصصات اليوم

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:00 ص
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية عزبة سرى بطوخ تضم 8 تخصصات اليوم الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية، انتهى من إعداد خطة العمل للقوافل، لتغطية كل أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 8 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنظم، اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر، قافلة طبية لقرية عزبة سرى التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، والتى من المقرر أن تضم 8 تخصصات وهى "الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وجراحة عامة، والنساء والتوليد، والعظام"، ومن المقرر أن تستمر أعمالها حتى مساء الغد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية ستنظم 8 قوافل طبية خلال شهر سبتمبر الحالى للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

 

 


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قافلة طبية

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