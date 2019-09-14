شاهد فى دقيقة.. مقررات الصفوف الأولى وطرق التقييم مع أول أيام الدراسة
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:01 م
تلاميذ مدرسة ابتدائى
كتب ـ محمود طه حسين
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وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظاما للتعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثانى بالمرحلة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، والخاصة بنوعيها عربى ولغات مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2019.2020.
ويستعرض "اليوم السابع" المقررات الدراسية وطرق التقييم فى السطور التالية:-
1ـ منهج أولى ابتدائى متعدد التخصصات، ويضم "لغة عربية، لغة إنجليزية، تربية دينية، تربية بدنية وصحية".
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