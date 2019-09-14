شاهد بـ"محاكمة 44 داعشيا": المتهمون خططوا لاغتيال ضابط بالمنصورة

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم السبت، سماع الشهود فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات للشاهد محمد أسامة، وأكد أنه كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا لمدة 3 سنوات، أنه قضى مدة حبسه بسجن جمصة.

وقال: بعض عناصر داعش والإخوان كانوا معه فى نفس مكان محبسه، وأتذكر منهم محمد موسى، محمد السيد، وعليوة موجى، أحمد كرم، مشيرا إلى أن المذكور محمد موسى كان يشرح له عقيدة الدواعش وأهدافهم، وكان المتهم "عليوة"، يتحدث انه الممول لهم، مضيفا أنه علم من المتهمين بتحديد ضابط بالمنصورة لاغتياله، وانه أبلغ الجهات الأمنية بما علمه من المتهمين.

وقامت المحكمة بإخراج عدد من المتهمين، تعرف الشاهد على كل من أحمد كرم و عليوة موجي، بعد أن أمرت المحكمة بإخراج عدد من المتهمين يكون من بينهم الأسماء التي قال عنهم الشاهد. عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.