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سقوط شقيقين مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا للسرقة وتجارة المخدرات بالدقهلية

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:25 م
سقوط شقيقين مسجلين خطر كونا تشكيلا عصابيا للسرقة وتجارة المخدرات بالدقهلية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط الأخوين الشهيرين بـ"القردة"، مسجلين خطرين، كونا تشكيل عصابي للسرقة والإتجار في المواد المخدرة، ومحكوم على أحدهما بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا شروع في قتل، وسرقة، وبحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، و 30 كيلو جراما من البانجو.

 
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز المنزلة يفيد بضبط تشكيل عصابي لأخوين تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة والسرقة، محكوم عليهم ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدة قضايا، وهما:- "كمال.ا.م.ا.ع"، وشهرته "كمال القردة"، 35 عاما، عاطل، ومقيم بقرية العزيزة، بدائرة مركز المنزلة، والمسجل شقي خطر تحت رقم 462 فئة ب "سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه في الجنايتين برقم 2571 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة سلاح ناري، بالسجن المؤبد، وجناية برقم 431 لسنة 2019 جنايات مركز المنزلة سلاح ناري، بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا برقم 12106 لسنة 2019 جنايات المنزلة، "مخدرات"، "سلاح ناري"، وبرقم 257 لسنة 2019 جنايات المنزلة "سلاح ناري"، وبرقم 1954 لسنة 2019 إداري المنزلة، "شروع في قتل"، وبرقم 7697 لسنة 2018 جنح المنزلة "سرقة"، وبرقم 12106 لسنة 2019 جنايات المنزلة "مخدرات"،  وشقيقه "حسن. ا.م.ا.ع"، وشهرته "حسن القردة"، 25 عاما، عاطل، ومقيم بذات القرية، والسابق اتهامه في 3 قضايا "سرقة، مخدرات"، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 12106 لسنة 2019 جنايات المنزلة.
 
وبحوزتهم 3 بندقية آلية، وسلاح ناري عبارة عن طبنجة أسباني، و 9 طلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 3 سلاح ناري فرد خرطوش، و 5 خزينة آلية، و 135 طلقة آلية، و 3 أسلحة بيضاء عبارة عن سنجة، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جراما، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.
تحرر المحضر بالتفاصيل والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

 


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قردة

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