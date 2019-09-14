سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 07:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفير تونس بمصر: نأخذ على عاتقنا خدمة القضايا العربية والأفريقية

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:23 م
سفير تونس بمصر: نأخذ على عاتقنا خدمة القضايا العربية والأفريقية نجيب المنيف سفير تنس بمصر
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير تونس لدى مصر، إن بلاده تأخذ على عاتقها خدمة قضايا المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية من خلال عضويتها فى مجلس الأمن كممثلة للمجموعة العربية والأفريقية بدءا من يناير 2020.

وأكد، فى تصريحات له لـ"اليوم السابع"، أن بلاده ستسعى فى إطار التنسيق مع الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية أن تقوم بدور بارز فى حل الأزمات الملحة من خلال عضويتها القادمة فى مجلس الأمن.

وأوضح أن فوز تونس فى يونيو الماضى جاء بأغلبية ساحقة، وهذا تقديرا لتونس ولسياستها الخارجية والداخلية، وأيضا يمثل مسؤولية كبرى لتونس، وسنبذل قصارى جهودنا للاضطلاع بواجبنا تجاه المنطقة والقارة الأفريقية وخدمة للسلم والأمن فى العالم.

وأكد المنيف أن تونس تضع نصب عينيها الدافع عن مصالح الدول الشقيقة والتعبير عنها أمام العالم ومناقشة الملفات الحيوية والقضايا المهمة فى المنطقة وفى مقدمتها مواصلة الدفاع عن القضية المركزية وهى القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول للازمات فى سوريا واليمن وليبيا وتحديات منطقة الخليج، وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار والشرعية الدولية فى العالم.


تونس

سفير تونس بمصر

مصر وتونس

مجلس الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى اليوم الثانى لانتخابات تونس بالخارج.. إقبال مرتفع على التصويت فى أوروبا بسبب العطلة الأسبوعية.. رئيس الهيئة العليا: الصمت الانتخابى بدأ.. والدعاية لأى مرشح رئاسى فى "التشريعية" مخالفة

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:30 م

انطلاق الانتخابات البرلمانية فى تونس 6 أكتوبر

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:17 م

انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:59 م

فيديو.. سفير تونس: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى امتداد لدورها الإقليمى المحورى

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

الرئيس السيسي عن شائعات تكاليف المدفن: "والله هذا كذب وافتراء"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة