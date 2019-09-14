سفير تونس بمصر: نأخذ على عاتقنا خدمة القضايا العربية والأفريقية

إيمان حنا

قال سفير تونس لدى مصر، إن بلاده تأخذ على عاتقها خدمة قضايا المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية من خلال عضويتها فى مجلس الأمن كممثلة للمجموعة العربية والأفريقية بدءا من يناير 2020.

وأكد، فى تصريحات له لـ"اليوم السابع"، أن بلاده ستسعى فى إطار التنسيق مع الدول الشقيقة وجامعة الدول العربية أن تقوم بدور بارز فى حل الأزمات الملحة من خلال عضويتها القادمة فى مجلس الأمن.

وأوضح أن فوز تونس فى يونيو الماضى جاء بأغلبية ساحقة، وهذا تقديرا لتونس ولسياستها الخارجية والداخلية، وأيضا يمثل مسؤولية كبرى لتونس، وسنبذل قصارى جهودنا للاضطلاع بواجبنا تجاه المنطقة والقارة الأفريقية وخدمة للسلم والأمن فى العالم.

وأكد المنيف أن تونس تضع نصب عينيها الدافع عن مصالح الدول الشقيقة والتعبير عنها أمام العالم ومناقشة الملفات الحيوية والقضايا المهمة فى المنطقة وفى مقدمتها مواصلة الدفاع عن القضية المركزية وهى القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول للازمات فى سوريا واليمن وليبيا وتحديات منطقة الخليج، وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار والشرعية الدولية فى العالم.