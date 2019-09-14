سعر اليورو اليوم السبت 14-9-2019

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم السبت 14-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.88 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



17.92 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



17.88 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



17.92 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



17.97 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



17.86جنيه للشراء.

18.20جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.12 جنيه للشراء.

18.26جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.