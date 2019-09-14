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سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-9-2019 فى مصر

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:29 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-9-2019 فى مصر الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 14-9-2019، حيث سجل سعر الريال استقراراً عند 4.35 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.36  جنيه للشراء.

4.39  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.35  جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.35  جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.29 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.33 جنيه للشراء.

4.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.34  جنيه للشراء.

4.38 جنيه للبيع.


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