سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 12:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم "الرابطة الإيطالى": لن يكون هناك حد لتدفق المهاجرين بعد بيع كونتى حدودنا

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:01 ص
زعيم "الرابطة الإيطالى": لن يكون هناك حد لتدفق المهاجرين بعد بيع كونتى حدودنا سالفينى
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ماثيو سالفينى، زعيم حزب الرابطة الإيطالى، إنه لن يكون هناك حد لوقف تدفق المهاجرين، وذلك بسبب رئيس الوزراء جوزيبى كونتى الذى باع حدود إيطاليا فى بروكسل.

وأضاف سالفينى خلال صفحته الشخصية على " فيس بوك"، إننا نلاحظ حقيقة أن عدد المهاجرين قد تضاعف 3 مرات فى شهر سبتمبر"، وذلك "كما حدث مع سفينة (أوشن فايكينج) قبالة لامبيدوزا".

وتابع سالفينى "أخشى ألا توقع هذه الحكومة فرض الحظر على إنزال مهاجرى السفينة، لأن كونتى باع حدود إيطاليا وكرامتها فى بروكسل".

 

ووفقًا لما أوردته مصادر برلمانية قريبة من حزب الرابطة، فقد "الرابطة وحزب فورتسا إيطاليا، سيكونان فى الساحة معًا لأجل إجراء إصلاح انتخابي"، كما "سيقودان المعركة ضد الأغلبية الحاكمة، لتجنب أن تعم الفوضى حياة البلاد".

 


ايطاليا

سالفينى

الهجرة فى ايطاليا

اخبار العالم

المهاجرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

أخبار× 24ساعة.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادات وتخفيضاتها تصل 98%

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

فانتازي بريميرليج (5).. محمد صلاح الأنسب لشارة الكابتن

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

ايمليا كلارك تحتضن البوستر الرسمى لفيلمها الجديد Last Christmas من عرضه الخاص

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

موجز 6.. المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

المترو: اشتراكات الطلاب ثابتة بدون زيادات وتخفيضاتها تصل لـ98%

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة