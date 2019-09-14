زعيم "الرابطة الإيطالى": لن يكون هناك حد لتدفق المهاجرين بعد بيع كونتى حدودنا

كتب : أحمد علوى

قال ماثيو سالفينى، زعيم حزب الرابطة الإيطالى، إنه لن يكون هناك حد لوقف تدفق المهاجرين، وذلك بسبب رئيس الوزراء جوزيبى كونتى الذى باع حدود إيطاليا فى بروكسل.

وأضاف سالفينى خلال صفحته الشخصية على " فيس بوك"، إننا نلاحظ حقيقة أن عدد المهاجرين قد تضاعف 3 مرات فى شهر سبتمبر"، وذلك "كما حدث مع سفينة (أوشن فايكينج) قبالة لامبيدوزا".

وتابع سالفينى "أخشى ألا توقع هذه الحكومة فرض الحظر على إنزال مهاجرى السفينة، لأن كونتى باع حدود إيطاليا وكرامتها فى بروكسل".

ووفقًا لما أوردته مصادر برلمانية قريبة من حزب الرابطة، فقد "الرابطة وحزب فورتسا إيطاليا، سيكونان فى الساحة معًا لأجل إجراء إصلاح انتخابي"، كما "سيقودان المعركة ضد الأغلبية الحاكمة، لتجنب أن تعم الفوضى حياة البلاد".