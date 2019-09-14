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رئيس فنزويلا: صور جوايدو مع أحد تجار المخدرات أثارت فضيحة مدوية بكولومبيا

السبت، 14 سبتمبر 2019 09:10 ص
رئيس فنزويلا: صور جوايدو مع أحد تجار المخدرات أثارت فضيحة مدوية بكولومبيا رئيس فنزويلا
كراكاس / أ ش أ /

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قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، مع مهربى المخدرات فى كولومبيا أثارت فضيحة مدوية هناك .

وأضاف مادورو، خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت: "إن التحالف الإجرامى مع عصابة تجار المخدرات المسلحة (Rastrojos) تسبب فى فضيحة كبيرة على أعلى مستوى فى كولومبيا، وفى جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".

وأردف قائلا: "فى كولومبيا يعلمون جيدا أن هذه العصابة تقتل وتذبح الكثير يوميا، ولم يتم تصوير جوايدو مع شخص واحد ولكن مع المجرمين الأربعة الأكثر خطورة".

وكان مكتب المدعى العام فى فنزويلا، أعلن فى وقت سابق بدء التحقيق فى علاقات جوايدو مع أحد تجار المخدرات بكولومبيا، وذلك عقب نشر صوره فى أحد الصحف الإسبانية.

من جهته، قال جوايدو، إن مئات الصور التقطت فى حفل خيرى فى مدينة كوكوتا الحدودية، وكان من الصعب معرفة من طلب التقاط الصور معى.

 

 

 


فنزويلا

رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو

كولومبيا

المعارضة الفنزويلية

خوان جوايدو

المخدرات

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