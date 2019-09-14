رئيس جامعة طنطا: خدمات عاجلة لمرضى الغسيل الكلوى فى مستشفيات الجامعة

الغربية - محمد طارق

أكد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، توفير خدمات عاجلة لمرضى الكلى من خلال وحدة الكلى التداخلية بالمستشفى التعليمى العالمى، بطاقة استيعابية 10 ماكينات للاسطصفاء الدموى المزود بأحدث التقنيات، والتى تستقبل المرضى على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أن الوحدة تقدم الرعاية والغسيل الدموى الطارئ لجميع المرضى المترددين على مستشفى الطوارئ الجامعى، وكذلك الحالات المحجوزة بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية والمستشفى التعليمى العالمى وباقى المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور كمال عكاشة مدير المستشفى الجامعى والعناية المركزة الباطنية بالمستشفى التعليمى ورئيس قسم أمراض الكلى، إن وحدة الكلى تقدم خدمات متميزة من خلال شعبة الكلى التداخلية التى تتيح أخذ عينات من الكلى بواسطة الموجات فوق الصوتية، وكذلك تركيب القساطر لإجراء الغسيل الدموى الحاد والمزمن، لافتًا إلى أن الوحدة تضم العديد من الأطباء المدربين على أعلى مستوى.

وأضاف "عكاشة"، أن الوحدة تقدم خدمة فصل البلارما للأمراض المناعية المختلفة، مثل الذئبة الحمراء وأمراض الالتهاب العصبى المناعى فى حالات المخ والأعصاب، والعديد من الأمراض التى تستلزم الفصل، ويتم العمل بهذه الخدمة على نفقة الدولة والتامين الصحي.