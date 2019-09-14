رئيس جامعة القاهرة يؤكد استعداد المدن الجامعية لتسكين 14 ألف طالب

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمنى محدد، حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى من مبانى المدن الجامعية، شملت مدخل المدينة وحدائقها، والمطاعم وإمدادها بأجهزة ومعدات جديدة، ومسجد المدينة، ومبنى المجلس العربى.



ولفت الدكتور محمد الخشت، فى تصريحات له، إلى ضرورة وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب.



وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافى والفنى على مستوى الجامعة والذى سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقى بالذوق العام.