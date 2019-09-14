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خلع المفصل قد يسبب تشوهه.. إسعافات أولية للتعامل مع الإصابة

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص
خلع المفصل قد يسبب تشوهه.. إسعافات أولية للتعامل مع الإصابة خلع الكتف
كتبت هند عادل

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خلع المفصل هو الإصابة التي تخرج فيها نهايات العظام عن أماكنها العادية بفعل القوة. وعادةً ما يكون خلع المفصل ناجماً عن الرضَّح بسبب الوقوع أو حادث سيارة أو الاصطدام عند الاحتكاك أو ممارسة رياضات السرعة الفائقة.

إصابات العظام تسبب الشعور بألم شديد وتحتاج إلى تعامل بطريقة خاصة لمنع حدوث مضاعفات أخرى، ومن بين هذه الإصابة الصعبة حدوث خلع والذى قد يحدث في مفاصل الجسم الكبرى.

ووفقا لموقع" healthline" فإن مفصل الكتف هو أكثر المفاصل المعرضة لإصابة الخلع بين الأشخاص البالغين، فيما يشيع خلع مفصل المرفق لدى الأطفال أيضا ويمكن أن يتعرض الإبهام وباقي الأصابع إلى الخلع في حال ثنيه بقوة في الاتجاه المعاكس.

وتؤدى الإصابة بالخلع  إلى تشويه المفصل ومنع حركته بشكل مؤقت والشعور بألم مفاجىء وشديد بالإضافة إلى التورم ، ويتطلب خلع المفصل تلقي العناية الطبية الفورية لارجاع العظام إِلى أماكنها الصحيحة.

ويجب عند التعرض لإصابات خلع المفصل التعامل بحرص شديد حتى لا تحدث مضاعفات بالغة فى العظام.

كما يجب عدم محاولة  تحريك المفصل المخلوع أو إرجاعه بقوة في مكانه لأن قد يؤدى إِلى تلف المفصل والعضلات المحيطة به والأربطة والأعصاب وأوعية الدم.

كما يجب وضع الثلج على المفصل المُصاب، فقد يفيد ذلك في تخفيف التورم ذلك عن طريق السيطرة على نزف الدم الداخلي وتراكم السوائل في المفصل المتأثر وحوله.

 


الخلع

خلع الكتف

كسر العظام

اسعافات اوليه

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