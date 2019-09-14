خدمات مرورية مكثفة فى محيط نزلة الرمد من كوبرى الجيزة المعدنى بسبب الإصلاحات

كتب عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة من انتشار الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية بمحيط نزلة الرمد بكوبرى الجيزة المعدنى المتجه إلى كوبرى عباس الذى سيشهد أعمال الصيانة والإصلاح حتى 15 سبتمبر العام الجارى.

وضعت الجهات المنفذة العلامات الإرشادية، ووفرت الإضاءة الكافية، وكل التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، ومنعًا من حدوث أى تكدسات.

كانت إدارة المرور، أعلنت عن تنفيذ أعمال الإصلاحات والصيانة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشهد العمل بالجانب الأيمن من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس، وذلك لمدة خمسة أيام، على أن تكون المرحلة الثانية، العمل بالجانب الأيسر من نزلة الرمد اتجاه كوبرى عباس وذلك لمدة خمسة أيام، وأن العمل سيكون على مدار 24 ساعة خلال أيام الجمعة والسبت، مع غلق جزئى لنزلة الرمد والسماح بحارة مرورية لحركة سير السيارات.