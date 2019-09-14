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حملات بأحياء الإسكندرية للتصدى لحالات الإشغالات والمخالفات

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:27 م
حملات بأحياء الإسكندرية للتصدى لحالات الإشغالات والمخالفات جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية حملات للتصدى لحالات الإشغالات والمخالفات، حيث شنّ حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة انضباطية اليوم السبت، بالتنسيق مع رئيس وحدة شرطة المرافق بالحى لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات والمخالفات بعدد من الشوارع بنطاق الحى، بمشاركة إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحى.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أنه تم العمل على توسعة ميدان عرابى وميدان التحرير بالمنشية وشارع فرنسا وشارع إسماعيل صبرى وبمحيط مسجد تربانة وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التى تتعدى على حرم الطريق العام والتحفظ عليها وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، كما تم إزالة "التند" المخالفة الخاصة بعدد من المحال التجارية والتى يتضرر منها ساكنو المنطقة.

ووفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، قامت حملة بإزالة الاشغالات والتعديات من شارع زين بمحرم بك، حيث توجهت الحملة إلى الشارع المذكور، وتم خلال الحملة إزالة كافة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها، استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرا لحركة المرور.

وتحت إشراف حمدى عبدالعليم شامة رئيس حى المنتزه أول شن الحى حملة مكبرة بتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئى ووحدة الإزالة وأشغال الطريق على النباشين والفريزة وتم التحفظ على جوانى الفرز وماكينة بخارية وتم تسليم الفرز لشركة نهضة مصر وذلك بشارع مسجد سيدى بشر أمام شركة الكهرباء.

وفى حى المنتزه ثان برئاسة الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، قامت إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة بإزالة الإشغالات المتواجدة بشارع صيدلية نور، ومصطفى كامل، و45 قبلى وشارع 12 من شارع 45، وتم خلال الحملة رفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين التى تفترش حرم الطريق العام، وإزالة إشغالات المقاهى وتكسير الحواجز والكتل الخرسانية، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.


الاسكندرية

مخالفات مرورية

اشغالات الطريق

احياء الاسكندرية

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