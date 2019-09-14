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حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 601 من القانون المدني

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:23 م
حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 601 من القانون المدني المحكمة الدستورية_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون المدني رقم 131 لسنة1948 لكتابة تقريرها بالرأى القانونى. 

وأقيمت الدعوى رقم 76 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون المدني رقم 131 لسنة1948.    

وتنص المادة 601 على أنه "لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر".

 


هيئة المفوضين

المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية

القانون المدني

المادة 601 من القانون المدنى

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