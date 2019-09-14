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حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:47 م
حبس تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت نيابة الأميرية، بحبس  تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة، وسرقوا 15 ألف دولار من مواطن 4 أيام على ذمة التحقيق . 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الأميرية، بورود بلاغا مهندس  بأنه عقب قيامه بسحب (مبلغ 15ألف دولار - 2000 جنيه مصرى) من أحد البنوك بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها  5 أشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة، واستولوا منه على المبالغ المالية المشار إليها وإطلاق سراحه بدائرة القسم وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة التى تم استخدامها فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكم حبس جزئى "سرقة" بإجمالى حبس 21 سنة و 6 شهور) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (4 أشخاص آخرين من بينهم مسجل شقى خطر).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المسجل شقى خطر أثناء استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهم (طبنجة صوت- 13 طلقة خرطوش- جهاز لاسلكى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ 2500 دولار أمريكى- مبلغ 15,160 جنيه) من متحصلات الواقعة، وأقروا بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم، واتهمهم والهارب بالسرقة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مباحث القاهرة

الاميرية

جريمة سرقة

عقوبة انتحال صفة شرطة

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