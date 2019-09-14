حالة الطقس اليوم السبت 14/9/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً، وتكون أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس رطباً ومائلاً للبرودة صباحاً مع تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية، وتظهر كميات متفرقة من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة من البلاد.

ويُصبح الطقس خلال النهار معتدلاً في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشنط مع ساعات العصر والمساء خاصة فوق الجبال.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة من المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون أدنى من معدلاتها بنحو درجتين، وتكون الأجواء لطيفة وخريفية صباحاً مع تشكل الغيوم المتفرقة وفرصة لهطول رذاذ فى بعض المناطق، وفى ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبياً خصوصاً فى السواحل والمناطق المنخفضة، وفى ساعات المساء تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء فى ساعات الليل خريفية معتدلة ولطيفة خصوصاً في الجبال مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتتحول الأجواء الى مائلة للبرودة قليلاً في القمم الجبلية مع ساعات الفجر وفرصة لهطول رذاذ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحياناً.