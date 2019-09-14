تونس: 2 .9 % نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالخارج حتى اليوم

تونس أ ش أ

أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بالخارج بلغت حتى اليوم 2ر9 بالمائة.

وقال بوعسكر - خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم السبت - إن إجمالى عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت فى مختلف الهيئات الفرعية بالخارج بلغ 35 ألفا و557 ناخبا من أصل 386 ألف ناخب.

واشار إلى أن عملية الاقتراع التى انطلقت أمس ستتواصل حتى غد الأحد، موضحا أن أولى مكاتب الاقتراع التى ستشهد عمليات الفرز فى الخارج هى المكاتب الموجودة فى أستراليا وشرق آسيا.