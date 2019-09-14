تكرير 3.8 مليون طن بمعامل مسطرد وطنطا لتغطية احتياجات السوق

كتبت - مروة الغول

كشفت شركة القاهرة لتكرير البترول، أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 8ر3 مليون طن لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية ، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 2.6 مليار جنيه ،البترول والثروة المعدنية، خلال اعمال جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول.

وقالت ، أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى رؤى وبرامج عمل طموحة جارى تنفيذها لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لمعامل التكرير المصرية وزيادة طاقتها التكريرية وتوفير بيئة عمل آمنة لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية وتلبية احتياجات السوق المحلى بمختلف محافظات مصر مما يسهم في الترشيد فى استيراد الوقود بالعملة الأجنبية، مشددة على الاهتمام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير في مواعيدها المحددة بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية والعمل على دعمها بوحدات جديدة متطورة مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتطبيق الصارم لتعليمات السلامة والصحة المهنية .

وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها الكيميائى جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 3.8 مليون طن لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية ، مشيراً إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 2.6مليار جنيه ، وأن قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات الاستثمارية بمعملى (مسطرد وطنطا) خلال العام الحالى بلغت أكثر من 130 مليون جنيه.

وأضاف، أن الشركة قامت باتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية منها استخدام الطاقة الشمسية في ثلاث مبانى ادارية واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر في القدرة الكهربائية مقداره 1200 كيلو وات.

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.