سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:30 ص
تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعمل بنك ناصر الاجتماعى على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة الاجتماعية، سواء فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وصرف إعانات أو منح قروض.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصى "صاحب معاش" من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة.

1- سعر فائدة تنافسى.

2- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.

3- الحد الأقصى لنسبة لتمويل 75% من صافى الدخل الشهرى.

4- مدة التمويل تبدأ من 24 شهرًا حتى 84 شهرًا.

5- إلا يقل عمر المفترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 70 عاما فى نهاية القرض.

6- أقساط شهرية متساوية ثابتة للتخطيط السهل للميزانية الشهرية.

7- لا يشترط وجود ضامن.

8- المستندات المطلوبة بيان معاش بجهة الصرف.

9- صورة بطاقة رقم قومى سارية.

10- وصل مرافق حديث باسم العميل.

11- صورة من عقد الإيجار لمدة تغطى فترة التمويل.


بنك ناصر الاجتماعى

قرض من بنك ناصر

شروط قرض بنك ناصر

اوراق قرض بنك ناصر

اخبار

اليوم السابع بلس

تمويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

كيف تحجز قطعة أرض من أراضى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة فى 10 خطوات؟

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

ليفربول يبدأ "معارك سبتمبر" بمواجهة نيوكاسل فى الدوري الانجليزي

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

الداخلية السعودية: هجمات بطائرات مسيرة وراء حريق أرامكو فى بقيق وخريص

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

ريال مدريد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ضد ليفانتي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

كل ما تريد معرفته عن أسباب إصابة الأبقار بمرض الجلد العقدى × 5 معلومات

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة