تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

كتب مدحت وهبة

يعمل بنك ناصر الاجتماعى على تقديم العديد من الخدمات والأنشطة الاجتماعية، سواء فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وصرف إعانات أو منح قروض.



"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض شخصى "صاحب معاش" من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة.

1- سعر فائدة تنافسى.

2- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.

3- الحد الأقصى لنسبة لتمويل 75% من صافى الدخل الشهرى.

4- مدة التمويل تبدأ من 24 شهرًا حتى 84 شهرًا.

5- إلا يقل عمر المفترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 70 عاما فى نهاية القرض.

6- أقساط شهرية متساوية ثابتة للتخطيط السهل للميزانية الشهرية.

7- لا يشترط وجود ضامن.

8- المستندات المطلوبة بيان معاش بجهة الصرف.

9- صورة بطاقة رقم قومى سارية.

10- وصل مرافق حديث باسم العميل.

11- صورة من عقد الإيجار لمدة تغطى فترة التمويل.