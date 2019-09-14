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تعرف على أهم مميزات مشروب الكركديه.. يهدىء الأعصاب وينظم ضغط الدم

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 ص
تعرف على أهم مميزات مشروب الكركديه.. يهدىء الأعصاب وينظم ضغط الدم
فاطمة ياسر

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الكركدية يعد من المشروبات ذات الطابع خاص لدي البعض، لأنه مرتبط في أذهان البعض أنه المشروب الجيد لتنظيم نسبة الضغط في الدم  ويحد من ارتفاعه، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف أن من فوائده ليس فقط تنظيم الضغط بل  هناك فوائد أخري مهمة، وذلك وفقا لموقع webmed".

فوائد عديدة يحصل عليها جسم الإنسان فور تناول للكركدية، ومنها التالى:

-الكركدية من المشروبات الهامة التي تساعد علي تنظيم نسبة ضغط الدم ويحد من ارتفاعه، ولكن في حالة تناول هذا المشروب علي الريق فأنت تعرض نفسك للإصابة بهبوط حاد في الضغط.

-يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.

-يعمل علي تقوية القلب والحد من التعرض لأى مشاكل صحية به.

-احتوائه علي نسبة جيدة من الألياف يجعله من المشروبات الهامة لصحة المعدة والأمعاء، ولذا تناولك له يحميك من التعرض للإصابة بالإمساك، لأنه من المشروبات التي تقوى عملية الهضم بشكل كبير.

-يعمل على التخلص من السموم في الجسم لأنه مدر للبول.

-يقلل فرص الإصابة بالسرطان، لأنه من المشروبات الهامة التي تعمل علي رفع نسبة مضادات الأكسدة .

-من المشروبات التي تساهم في شعورك بالراحة النفسية والحد من القلق والتوتر.

 


الكركدية

فوائد الكركدية

اهمية الكركدية للجسم

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