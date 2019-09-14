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تركيا: منظمة التعاون الإسلامى ستجتمع لبحث خطط نتنياهو ضم مناطق بالضفة

السبت، 14 سبتمبر 2019 02:06 م
تركيا: منظمة التعاون الإسلامى ستجتمع لبحث خطط نتنياهو ضم مناطق بالضفة الضفة الغربية- أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن منظمة التعاون الإسلامى ستعقد اجتماعا استثنائيا، غدا الأحد، لمناقشة إعلان إسرائيل عزمها ضم مناطق فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إنه يعتزم ضم غور الأردن الذى يقع فى الضفة الغربية واستولت عليه إسرائيل عام 1967، ويرغب الفلسطينيون فى إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبرت دول فى الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز فى انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها.

كما أدان وزراء الخارجية العرب الخطة، يوم الثلاثاء، ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أى فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، فى بيان إن منظمة التعاون الإسلامى ستعقد اجتماعا فى جدة لمناقشة "تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية فى الضفة الغربية لإسرائيل".

وذكر مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضي المحتلة بتسيلم أن نحو 65 ألف فلسطينى و11 ألف مستوطن إسرائيلى يعيشون فى غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت، والمدينة الفلسطينية الرئيسية فى المنطقة هى أريحا وتضم حوالي 28 قرية ومنطقة بدوية أصغر.


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تركيا

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نتنياهو

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