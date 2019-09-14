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انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:59 م
انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية انتخابات تونس - ألاشيفية
تونس /أ ش أ/

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انطلقت اليوم، السبت، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية، المزمع إجراؤها فى 6 أكتوبر المقبل.

ويتنافس فى هذا السباق 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا فى البرلمان، فيما يبلغ عدد القوائم الانتخابية نحو 1570 قائمة فى جميع الدوائر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات 7 ملايين و200 ألف ناخب تونسى.

وحول تزامن الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، أوضح عادل البرينصى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى تصريح صحفى، أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية احتراما لهذا التزامن، وذلك بالتنبيه على ضرورة عدم نشر لافتات دعائية تخص الانتخابات التشريعية إذا كانت تشمل أسماء وصور مرشحين للرئاسة، حتى وإن كانوا مسئولين بالأحزاب.

 


تونس

الانتخابات التشريعية التونسية

انتخابات تونس

الهيئة العامة للانتخابات

الانتخابات التونسية

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