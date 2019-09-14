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اليوم..انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال حديثي الولادة بالقليوبية

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:34 ص
اليوم..انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال حديثي الولادة بالقليوبية حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال حديثى الولادة اعتباراً من اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجارى. 

وأوضح "الطباخ"، أن أهداف هذه المبادرة هو المسح الإلزامى لجميع الأطفال حديثى الولادة، مضيفا أن الوقاية من ضعف السمع هى الاستراتيجية الأمثل للحد من مخاطر هذه الإعاقة بالكشف المبكر وإلزام الأطفال على إجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة فى السن المناسب من عدمه.

وأضاف أنه سوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حين إصدارها، لافتا إلى أن المسح سيكون له دور كبير بإشراك المواطن وجعله جزء لا يتجزأ بالمنظومة فى نشر الوعى الثقافى بمخاطر ضعف السمع.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن وزارة الصحة وفرت 50 جهازا للمسح السمعى للأطفال حديثى الولادة وقد تم توزيعها على 50 وحدة صحية على مستوى المحافظة وسوف يتم الإعلان عن أماكن تقديم الخدمة لاحقا.

وأشارت، إلى أنه تم مراعاة الكثافة السكانية وسهولة الوصول إلى الوحدات المختارة للإحالة، مضيفةً أن الفئة المستهدفة هم الأطفال حديثى الولادة من عمر ثلاثة أيام إلى أسبوع بالتزامن مع أخذ عينات الغدة الدرقية يومى السبت والثلاثاء على مستوى المحافظة.

وأوضحت أنه تم تدريب الفريق الصحى بالمعهد القومى بوزارة الصحة، على كيفية تنفيذ المسح السمعى للأطفال من أجل ضمان جودة عالية من النتائج وقد تم إعادة التدريب اليوم الجمعة بمديرية الصحة بالقليوبية.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

محافظة القليوبية

المسح السمعي للأطفال

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