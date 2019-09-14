النيابة تطلب التحريات فى واقعة ضبط عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى بالزيتون

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة الزيتون تحريات المباحث، حول واقعة ضبط عاطلين، بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة الزيتون.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها لشراء المواد المخدرة بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.