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المعمل الكيماوى يقرر مصير عطار سقط بـ360 عبوة كريم مجهولة المصدر بالجمالية

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص
المعمل الكيماوى يقرر مصير عطار سقط بـ360 عبوة كريم مجهولة المصدر بالجمالية حبس - ارشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الجمالية الجزئية رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بأخذ عينة من 360 عبوة كريم بشرة جميعها مجهولة المصدر، بحوزة صاحب محل عطارة، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب عطارة وبحوزته 360 عبوة كريم بشرة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


قانون الغش والتدليس

عقوبه الغش التجاري

الجمالية

العطارة

سلع مجهولة المصدر

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