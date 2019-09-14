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المرشح سليم الرياحى ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة التونسية لصالح الزبيدى

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:40 ص
المرشح سليم الرياحى ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة التونسية لصالح الزبيدى المرشح سليم الرياحى
تونس (أ ش أ)

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أعلن المرشح التونسى سليم الرياحى، انسحابه من سباق الرئاسة، لصالح المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدى، وذلك من أجل المصلحة الوطنية.

وقال الرياحى، فى كلمة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه يدرك أن حظوظه لن تمكنه من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن تونس ستتمكن من مواصلة مسارها الحالى فى حال فوز الزبيدى.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، غدا الأحد، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتواصل مراكز الاقتراع فى الخارج فتح أبوابها أمام الناخبين التونسيين لليوم الثانى على التوالي، فيما تمكن نحو 10 آلاف تونسى من التصويت أمس فى اليوم الأول من الاقتراع، وكان الإقبال على التصويت فى البلدان العربية مقبولا، نظرا لتزامن هذا اليوم مع العطلة الأسبوعية، بينما كان الإقبال متواضعا فى فرنسا، حيث تتواجد أكبر الجاليات التونسية، بسبب إضراب فى قطاع النقل.

 

 

 


تونس

انتخابات تونس

الانتخابات التونسية

انتخابات الرئاسة التونسية

سليم الرياحي

سليم الرياحى

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