العربية: السيطرة على حريق بمعمل أرامكو فى بقيق بالسعودية

رويترز

قال تلفزيون العربية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضاف أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.