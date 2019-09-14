سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية: فرار مطلق الرصاص داخل محطة القطارات بمدينة سياتل

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:39 م
الشرطة الأمريكية: فرار مطلق الرصاص داخل محطة القطارات بمدينة سياتل عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد متحدث باسم شرطة مدينة (سياتل) الأمريكية، اليوم أن مرتكب حادث إطلاق الرصاص داخل محطة (ويست ليك) للقطارات فى المدينة قد تمكن من الفرار بعد قتل شخص وجرح اثنين آخرين.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن السلطات المحلية قامت بنقل الضحايا الثلاثة، وهم من الذكور إلى المستشفى حيث لفظ أحدهم أنفاسه، فيما تمكن الجانى من الفرار سيرا على قدميه.

وتشير تقارير أولية إلى أن شجارا وقع فى البداية خارج محطة القطارات ثم انتقل إلى داخلها، حيث تقوم الشرطة بجهودها للوقوف على أسباب الحادث.

 


الشرطة الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

مطلق الرصاص

محطة القطارات

مدينة سياتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة