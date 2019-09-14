الشرطة الأمريكية: فرار مطلق الرصاص داخل محطة القطارات بمدينة سياتل

واشنطن /أ ش أ/

أكد متحدث باسم شرطة مدينة (سياتل) الأمريكية، اليوم أن مرتكب حادث إطلاق الرصاص داخل محطة (ويست ليك) للقطارات فى المدينة قد تمكن من الفرار بعد قتل شخص وجرح اثنين آخرين.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن السلطات المحلية قامت بنقل الضحايا الثلاثة، وهم من الذكور إلى المستشفى حيث لفظ أحدهم أنفاسه، فيما تمكن الجانى من الفرار سيرا على قدميه.

وتشير تقارير أولية إلى أن شجارا وقع فى البداية خارج محطة القطارات ثم انتقل إلى داخلها، حيث تقوم الشرطة بجهودها للوقوف على أسباب الحادث.