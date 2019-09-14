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25% من الانتخابات المحلية للشباب..

السيسي لرئيس البرلمان: نتمنى إنجاز قانون المحليات لإجراء الانتخابات بداية 2020

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:50 م
السيسي لرئيس البرلمان: نتمنى إنجاز قانون المحليات لإجراء الانتخابات بداية 2020 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك تصورا لقانون الانتخابات المحلية ويتم مناقشته من قبل مجلس النواب، متابعًا: "نتمنى خلال الدورة الحالية طرح القوانين والانتهاء منها.. ولو أمكن على بداية العام المقبل نعمل إجراءات انتخابات محلية.. يبقى أنجزنا هذا الاستحقاق.. وقلنا نسبة الشباب فى الدستور 25%.. ولو 30% محدش يرفض.. اختاروا ناس كويسة فى انتخابات المحليات القادمة.. وتملى الشباب عنده طاقة وأمل".  

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس خلال فعليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب: "المشروعات التى يتم عملها بالدولة تم تشكيل لجنة من كبار الأساتذة الجامعية.. احنا منمناش وصحينا لقينا الحاجات دى كده.. ولكن دا بخطة فيما حدث الفترة الماضية سواء كان قروض داخلية وخارجية.. الرقم ده هيخلص على 30 يونيو العام المقبل.. أحنا صارفين فى سيناء مئات المليارات.. محطة معالجة مياه واحدة متكلفة 20 مليار جنيه.. ومحطة ثانية بـ 2 مليار جنيه.. والطرق المتواجدة فى كل طريق معمول 375 كيلو متر بيتكلف فوق 5 مليارات جنيه.. طريق النفق شرم الشيخ".

 

وتابع الرئيس حديثه: "مهتمين جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالشباب لقيامهم بعمل ويتم توفير الأمان لهم.. ونوفر لكم الفكرة والتدريب والتمويل.. واشتغلوا ونجاحكم هيبقى نجاح لينا.. ولدينا فرصة للصناعة 100 مليون مواطن مصرى.. متسألوش الفلوس جات من فين ولكن اسألونى الفلوس راحت فين".


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