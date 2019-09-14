السيسى يشهد فيلم تسجيلى عن "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة"

كتب سمير حسنى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلما تسجيليا عن تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع.

جاء ذلك الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطنى للشباب والمنعقد بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

ويستعرض الفيلم دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.