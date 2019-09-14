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فى ضوء حروب الجيل الرابع..

السيسى يشهد فيلم تسجيلى عن "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة"

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:50 م
السيسى يشهد فيلم تسجيلى عن "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فيلما تسجيليا عن تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع.

 

جاء ذلك الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطنى للشباب والمنعقد بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

 

ويستعرض الفيلم دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

 


السيسي

الرئيس السيسي

مؤتمر الشباب

مركز المنارة

القاهرة الجديدة

المؤتمر الوطني للشباب

السوشيال ميديا

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