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السيسى عن سؤال ردع ممولى الشائعات: نحن نتطور بالوعى وسنكتسبه بالممارسة

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:39 م
السيسى عن سؤال ردع ممولى الشائعات: نحن نتطور بالوعى وسنكتسبه بالممارسة الرئيس السيسى
كتب عامر مصطفى

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أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سؤال من يهين الدولة، وكذلك متى يتم ردع المتطاولين على مصر، وردعهم ومموليهم من القائمين على نشر شائعات لتزييف الوعي، قائلا:"التطور فى وسائل الاتصال.. ونحن فى المنطقة لم نكن مستعدين لذلك التطور، وكذلك التطور استخدم استخداماً سلبياً".

وأضاف الرئيس خلال مؤتمر الشباب الثامن المنقعد بقاعة المنارة، أنه غير قلق من نقطة التطور لأنه تطور طبيعى وهي سنة الحياة، مؤكداً أنه أكد للجميع عدم القلق لأننا ذاهبين إلى الوعى، وسنكتسبه بالممارسة، وتأثير هذه المواقع من 7 سنوات غير اليوم، وردود أفعال الناس حتى لو تجاوبوا بيكون تجاوب ضعيف.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن حدثاً وقع منذ سنوات وهو تشابك أمام مجلس الوزراء، وجدنا وقتها بعض الأفراد يكتبون على الفيس بوك وفى لحظة نزل مئات الآلاف من الناس، موضحاً أننا نتطور مع الواقع، ويجب أن نوعي الأطفال الصغار، وهم السن الذى لم يعاصر ما مر بمصر فى السنوات السابقة من تحديات ومخاطر ومشكلات".


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