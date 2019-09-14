السجن 30 عاما لقس سابق بتهمة الاعتداء الجنسى على طفل فى الولايات المتحدة

رويترز

قال ممثلو إدعاء بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه صدر حكم بالسجن 30 عاما على قس كاثوليكى سابق، أدين بالاعتداء الجنسى على أحد أطفال الكنيسة فى نيو مكسيكو فى التسعينيات.

وقال ممثل الإدعاء جون آندرسون، فى بيان، إن القاضية مارثا فاسكياز أصدرت الحكم، أمس الجمعة، فى محكمة ألبوكيرك الاتحادية على القس السابق آرثر بيرولت، 81 عاما، وهو كولونيل سابق فى سلاح الجو.

وقال آندرسون: "لا توجد أفعال كثيرة أبشع من الاعتداء الجنسى الطويل المدى على طفل، وأخيرا، فإن حكم اليوم يُحمّل بيرولت مسؤولية سلوكه المؤسف، ولم يرد صموئيل ويندر محامى بيرولت على طلب التعليق.

وقال ممثلو الإدعاء إن هيئة محلفين اتحادية، أدانت بيرولت فى أبريل الماضى، بستة اتهامات بالاعتداء الجنسى الجسيم وبتهمة الاعتداء الجنسى على قاصر فى عامى 1991 و1992 فى قاعدة كيرتلاند الجوية فى ألبوكيرك وفى مقبرة (سانتا فى) العامة.

وقال الادعاء إن الضحية، وهو بالغ الآن، شهد بأن بيرولت كان يتودد إليه عندما كان فى التاسعة من عمره وكان يمطره بالهدايا ويغويه بالرحلات قبل أن يعتدى عليه جنسيا.

وبالرغم من إدانة بيرولت بالاعتداء على ضحية واحدة فقط، اتهمه الادعاء فى ملف المحاكمة بالتحرش المتكرر بأطفال على مدى أكثر من 30 عاما قضاها كقس فى نيو مكسيكو ورود آيلاند.

وخلال محاكمته، شهد سبعة آخرون بأن بيرولت اعتدى عليهم فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.

وكان بيرولت، هرب إلى المغرب قبل إعادته للولايات المتحدة.