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"الزراعة" تحدد 4 توصيات للأصناف المتأخرة لمحصول الرمان.. تعرف عليها

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:00 ص
"الزراعة" تحدد 4 توصيات للأصناف المتأخرة لمحصول الرمان.. تعرف عليها محصول الرمان - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات الإرشادية والممارسات الجيدة لمزارعى الرمان، والتى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى متابعة أشجار الرمان خلال الشهر الجارى خاصة  للأصناف المتأخرة .

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم  الممارسات الجيدة لأشجار الرمان خلال شهر سبتمبر، يجب على مزارعى الرمان، استمرار جمع الأصناف المبكرة، بالإضافة الى عمل التقليم الصيفى لـ"السرطانات، الأفرع الجافة، الأفرع الشاردة"، بعد الانتهاء من الجمع، مراعاة الرى للأصناف المتأخرة، وضع السنادات للأفرع حسب كم التحميل.

 


حدائق الرمان

أشجار الرمان

محصول الرمان

رى الرمان

اخبار

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