سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 07:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"التربية الكويتية ": 4 آلاف طالب جديد من "البدون" فى 2010-2020

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:08 ص
"التربية الكويتية ": 4 آلاف طالب جديد من "البدون" فى 2010-2020 البدون ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة التربية، أن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي 2018 - 2019 تجاوز 15 ألف طالب، متوقعة أن يزيد خلال العام الدراسي الحالي 2019 - 2020 بنحو أربعة آلاف طالب جديد ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .
 
وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الجمعة، التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات مع تخصيص ميزانية سنوية بنحو خمسة ملايين دينار (16.5 مليون دولار أميركي) لتعليم الفئات الأخرى بالمدارس الخاصة.
 
وأضافت: أن قبول الطلبة يأتي وفقا للفئات التي نص عليها القراران الوزاريان 115/2016 و 175/2016 بالمدارس الحكومية.
 
ولفتت إلى حرصها على منح الفرص التعليمية للطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق تعليمهم بالمدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية والصندوق الخيري للتعليم.
 
وأشارت إلى حرصها على رفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة وأنها تتابعها عن كثب ودوريا عن طريق قطاعاتها المعنية، مشددة على اتخاذها كل الإجراءات القانونية المناسبة حيال المدارس المخالفة.

وزارة التربية

البدون

العام الدراسي

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

احذر.. 5 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات التشغيل بقانون العمل الجديد

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

صور.. 10 معلومات عن مسجد "تربانة" الأثرى بالإسكندرية.. يعود للقرن الـ17

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

تعرف على شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى.. يصل 300 ألف جنيه

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

اليوم.. انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع عند حديثى الولادة بالسويس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة الحكومة لاستبدال التوك توك بالمينى فان

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

أسرة كرة القدم المصرية والعربية توحد الدعاء لـ"مؤمن زكريا".. الأهلي يعلن دعمه للنهاية.. أهلي جدة: ستعود أقوى.. إنبي والمصري يؤازران.. مارتن يول وكارتيرون يدعمان.. ودعوات الثعلب وتريزيجيه وإكرامي وعبد الله جمعة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف درجات المواد الدراسية والمجموع الكلى × 12 معلومة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

10 صور من اختبارات 152 قطة للمشاركة في فيلم Tales of Terror عام 1962

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

حالات يحصل فيها الزوج على تعويض مادى حال طلب الزوجة تطليقها للضرر

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة