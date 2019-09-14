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التحفظ على 8470 قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا تم ضبطها بالسيدة زينب

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:42 م
التحفظ على 8470 قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا تم ضبطها بالسيدة زينب مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بالتحفظ على 8470 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مختلفة "مهربة جمركيًا" ضبطت بحوزة مسئول شركة لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة القسم، كما أمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.

 

 وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير ادارة التموين، مفادها ضبط مسئول شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (8470) جهازا وقطعة مستلزمات طبية مختلفة "مهربة جمركيًا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مباحث القاهرة

مستلزمات طبية

السيدة زينب

منتجات مهربة

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