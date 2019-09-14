البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز لـ5.4% نتيجة التوسع فى استخدامات الغاز

كتبت مروة الغول

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2018/2019 والتى بدأت باكورة أعمالها بالجمعيات العامة لشركتى بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول.

وأكد وزارة البترول والثروة المعدنية، على استمرار جهود وخطط وزارة البترول فى تنفيذ برامج عمل لتأمين استمرار امدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى، حيث أوضحت أنه جارى حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لانتظام وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرة إلى أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمحال التجارية وترشيد الاستهلاك خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية ساهم فى الانخفاض النسبى فى معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز الذى بلغت نسبته 5.4% خلال العام.

وأضافت الوزارة، أن ما يشهده سوق المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز من استقرار تام يعكس التزام قطاع البترول بتأدية دوره المهم بكفاءة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، مشيرة إلى نجاح الإجراءات غير التقليدية المتكاملة فى دعم منظومة توفير البوتاجاز وتحقيق الاستقرار المستمر منذ 4 سنوات وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

وأوضحت نتائج الأعمال التى استعرضها المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة بتروجاس أنه تم تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة و3047 مركزا توزيعا، وأضاف أنه تم زيادة أسطول نقل أسطوانات البوتاجاز بإضافة 27 جرار و10 مقطورات تريلات حمولة 900 أسطوانة للتريلا الواحدة للدفع بها فى أوقات زيادة الطلب، كما تم ضخ حوالى 4 مليون أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق للمحافظة على الحالة الفنية للاسطوانات المتداولة بالسوق لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من سلعة البوتاجاز على مدار العام سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد بكمية بلغت حوالى 4 ملايين طن، وانخفضت كمية البوتاجاز المستورد بنسبة 15% فى حين زاد الإنتاج المحلى بنسبة 8.5%.

وأوضح أنه تم حضور ورش عمل لتطبيق نظام "ساب " بشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وربط شركات القطاع العام بنظام إدارة موارد القطاع ودعم اتخاذ القرار ERP فى اطار البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تم تطوير تكنولوجيا إدارة الأعمال الخاصة بالتخزين والشحن ومتابعة النقل والبيع والرقابة، مؤكدًا على التزام الشركة بتنفيذ سياسة قطاع البترول بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحقيق أعلى درجات الأمان من خلال تطبيق المعايير التى تحددها المواصفات القياسية والعالمية.

وحضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.