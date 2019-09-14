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الأونكتاد: الإمارات تسهم فى الجهود العالمية للتصدى للتغيّر المناخى

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:01 ص
الأونكتاد: الإمارات تسهم فى الجهود العالمية للتصدى للتغيّر المناخى التغير المناخى
وكالات

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أكدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن الإمارات من ضمن الدول ذات الاقتصادات الناشئة التي تقدم الدعم لقضية مواجهة التغير المناخي، وأظهرت التزامها بالإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لهذا التغير، أو على أدنى تقدير التخفيف من آثاره الاقتصادية والبيئية السلبية ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
وأصدر «الإونكتاد»، أمس، تقريراً بعنوان «تقرير السلع والتنمية لعام 2019 - الاعتماد على السلع، التغير المناخي واتفاقية باريس»، الذي يرصد فيه مستوى إسهام دول العالم المنتجة للسلع المختلفة في الحد من التغير المناخي. وأوضح التقرير أن الإمارات أبدت التزاماً أيضاً بدعم جهود التكيف والموائمة التي تبذلها الدول النامية والأشد فقراً حول العالم لمواجهة مشكلة التغير المناخي.

التغير المناخى

الأمم المتحدة

الأونكتاد

اتفاقية باريس

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