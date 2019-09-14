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الأجانب والعرب يستحوذون على 37.8% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:00 ص
الأجانب والعرب يستحوذون على 37.8% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 3.7 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 0.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
    
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.2% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.6%، والعرب على 12.2% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
أما تعاملات الأجانب غير العرب، سجلت صافى بيع قدره 1.52 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 825.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 66.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24% وسجل العرب 9.2%.
 

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