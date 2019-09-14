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اعترافات عاطل بالزاوية الحمراء: "غويت الطريق الشمال وسقطت بالمخدرات وندمان"

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:00 ص
اعترافات عاطل بالزاوية الحمراء: "غويت الطريق الشمال وسقطت بالمخدرات وندمان" حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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"الحرام بيجيب حرام وبيضيع برضو فى الحرام، كان نفسى اتعلم زى بقيت الناس الكويسة بس كنت غاوى الشمال من صغرى وياما تعبت أهلى معايا".. هذه كانت أقوال "رضا.م" 32 سنة عاطل، مسجل خطر، للنيابة أثناء التحقيق معه بتهمة اتجار المواد المخدرة فى الزاوية الحمراء.

وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والأقراص المخدرة".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "رضا.م" 32 سنة عاطل، مقيم فى منطقة الزاوية الحمراء، وبحوزته 600 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


مخدر الهيروين

ضبط مسجل خطر

تجارة المخدرات

الزاوية الحمراء

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