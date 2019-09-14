إنفوجراف.. ماذا تبقى فى جزر الباهاما بعد إعصار دوريان؟

بدأت جزر الباهاما أعمال إعادة البناء بعد الدمار الذى تعرضت له بعض الجزر بسبب إعصار دوريان.
جزر الباهاما يبلغ عددها 30 جزيرة، وتمتد من ولاية فلوريدا الأمريكية وحتى كوبا، ولم يتأثر بعضها إعصار دوريان ومازالت تستقبل السياح.
60% من العائدات بالجزر يأتى من السياحة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المطارات العاملة فى الجزر، ليندن بيندلينج الدولى "LPIA" فى ناساو، وإكسوما "GGT"، وجنوب بيمينى "BIM"، نورث إليوثيرا "ELH"، ستيلا ماريس "SML"، ومطار ديدمانز كاى "LGI" فى لونج آيلاند.
المحطات البحرية والعبارات، فى مقدمتها موانئ ناساو والعبارات التى تعمل داخل البهاما وتبحر بصورة مستمرة، إضافة إلى رحلات باليريا الكاريبى والتى استأنفت نشاطها منذ 6 سبتمبر، وأخيرا الميناء فى جزيرة جراند باهاما مفتوح.
بعض الفنادق والمنتجعات تغلق أبوابها تماما فى موسم الأعاصير حتى إذا كان الطقس جيدا، لذلك تأكد جيدا من حجوزاتك قبل السفر إلى الباهاما.
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