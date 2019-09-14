"أمن القليوبية" يُنهى خصومة بين عائلتى "زقزوق" و"أبو السيول" بالقناطر الخيرية

نجحت مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء طارق عجيز مدير الأمن فى إنهاء الخصومة بين عائلتى زقزوق وأبو السيول، إثر مشاجرة أسفرت عن وفاة ربة منزل، وسط خدمات أمنية مكثفة.

وعقدت جلسة الصلح أمس، بحضور مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب ورئيس مباحث القبيوبية والعميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية والعقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا والمقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، وطرفى الخصومة وأعضاء مجلس النواب ورجال الإدارة وكبار العائلات بالقريه والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالى القرية.

حيث بدأت بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، وتم إنهاء الخصومه بالشروط المتفق عليها وقام المدعو جمال س أ 50سنة مزارع بتقديم الكفن لشقيق المتوفاه وتقبله منه وتصافح الطرفان إتماماً وإعلاناً بالتصالح فيما بينهما وعقب ذلك انتهت الجلسة وانصرف الحاضرون فى هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.

وترجع أحداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارا بمقتل المدعوه حمديه ع س سن 32 ربة منزل ومقيمه– أبو الغيط – دائرة المركز إثر إصابتها بطلق نارى بالرأس وإصابة آخرين على أثر حدوث مشاجره بين عائلة المجنى عليها "زقزوق"وعائلة "أبو السول "وما أسفرت عنه جهود البحث من ضبط مرتكبى الواقعه والأسلحة المستخدمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5842 جنح مركز القناطر الخيريه لسنة 2019م.