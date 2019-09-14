أعراض الإصابة بخلل الغدة الدرقية.. تعرف عليها

فاطمة ياسر

انتشرت فى الآونة الأخيرة الإصابة بمرض الغدة الدرقية، فنجد أن البعض يعاني من فرط نشاطها، يعانون كسلها، وفي جميع الأحوال فإن حدوث خلل في وظيفة أهم غدة صماء في الجسم، يحدث خللا بالجسم لأنها المسئول الأول عن مرحلة البناء، وأيضا السمنة والنحافة.

وخلال التقرير التالى سنتعرف على أعراض الإصابة بخلل فى الغدة الدرقية، ومنها:

-تغير طبيعة الشعر

نعم مرضي الغدة الدرقية يعانون من هذا الأمر حيث أنهم يصبحون أكثر عرضة للإصابة لنمو الشعر في الجسم أو تساقطه.

-تغير الصوت

بعض الأشخاص المصابون بخلل في وظائف الغدة الدرقية يعانون من تغير الصوت حيث يصبح مبحوحا بعض الشىء.

-تقلبات الوزن

يعاني الأشخاص المصابون بخلل في الغدة الدرقية من الإصابة بتقلبات في الوزن.

-التعب المستمر

مرضي الغدة الدرقية يعانون بشكل دائم من الإصابة بالتعب والرغبة في النوم.

-العصبية الزائدة

يعاني الأشخاص المصابون بالغدة الدرقية من تقلبات المزاج فنجدهم يميلون للعصبية الشديدة.

-قلة التركيز

مرضي الغدة الدرقية يعانون من عدم القدرة علي التركيز الجيد.