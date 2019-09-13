4 وزراء فى الشرقية لافتتاح مشروعات بالعيد القومى للمحافظة بـ1.1 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

وصل الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ووزير القوى العاملة، ووزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إلى ديوان عام محافظة الشرقية، لأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق بمناسبة العيد القومى للمحافظة، ومن المنتظر وصول وزيرى التموين والشباب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن يوم 9 من سبتمبر، يوم خالد فى ذاكرة كل شرقاوى، حيث استطاع الزعيم أحمد عرابى أن يعبر عن آمال الأمة ويتحدى قوى البطش والاستبداد فى هذا اليوم العظيم فى تاريخ القومية المصرية، واليوم نتذكر ما قدمه من شجاعة ونستلهم منه القوة والفخر والعمل لاستكمال مرحلة التنمية لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تستقبل احتفالاتها بالعيد القومى بافتتاح 50 مشروعا بإجمالى تكلفة 1.145 مليار جنيه فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وتابع المحافظ، أن وزير التموين كان افتتح أمس مكتب تموين قرية بردين المطور والذى يعمل بنظام إلكترونى، ضمن ثلاثة مكاتب تدخل الخدمة هذا العام، كما وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بالزقازيق.

وأوضح المحافظ أن من أبرز المشروعات الخدمية التى دخلت الخدمة فى العيد القومى، 11 مدرسة، ومحطة شرب مشتول السوق، وحدات صحية، عمارات إسكان للشباب.