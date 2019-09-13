4 عادات اتبعها عشان تحافظ على نظرك منها تناول الفيتامينات

كتبت فاطمة خليل

كلما تقدمت فى العمر يرتفع خطر إصابتك ببعض الأمراض التى تؤثر على صحة العين، وتضعف الإبصار، بما في ذلك إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي والمياه البيضاء والزرقاء، وفى هذا التقرير نقدم لك مجموعة خطوات تساعد فى الحفاظ على رؤيتك على المدى الطويل، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

4 عادات اتبعها للحفاظ على قوة نظرك



اهتم بتناول الفيتامينات

تدعم الأبحاث أن عددًا من العناصر الغذائية يمكن أن تساعد فى حماية الرؤية وتشمل هذه العناصر ما يلى:

- فيتامين (أ) وهو مضاد للأكسدة ضروري لتحسين الرؤية، ويساعد على حماية العينين من العشى الليلي ومن فقدان البصر.

تحتوى العديد من الأطعمة على نسبة عالية من فيتامين (أ)، بما في ذلك الكبدة والأسماك الزيتية والجبن، ولكن يمكن لجسمك أيضًا إنتاج فيتامين (أ) من الكاروتينات الموجودة في الخضراوات مثل البطاطا الحلوة والخضروات الورقية والجزر.

- فيتامين (ج) الموجود في العديد من الفواكه والخضراوات بما في ذلك البروكلي والجريب فروت والفراولة والبرتقال، يساعد على تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

- أظهرت الدراسات أن فيتامين (هـ) قد يؤدى إلى إبطاء تلف الرؤية، يمكنك الحصول عليها من بذور عباد الشمس والمكسرات والأفوكادو والزيوت النباتية.

- اللوتين: يُعتقد أن اللوتين الموجود بكميات كبيرة في الخضراوات الورقية، يعمل على تصفية الضوء الأزرق الضار الذي يدخل العينين ويحد من تلف الشبكية.



الفيتامينات

ارتداء نظارة شمسية

يمكن أن يؤدى التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس إلى إتلاف عدسة العين، ويسهم فى عدد من المشكلات التى تؤدى إلى فقدان البصر، بما فى ذلك إعتام عدسة العين، التنكس البقعي وسرطانات العين، لذا اختر أفضل النظارات الشمسية لحماية العين، وتأكد من أن العدسات توفر حماية بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية.

ابتعد عن التحديق فى الكمبيوتر لفترة طويلة

التحديق في الكمبيوتر أو الهاتف الذكى لساعات كل يوم يجهد عينيك ويسبب جفاف العين وشعور بعدم الراحة، لذا يجب أخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

راجع طبيب العيون بشكل منتظم

قم بزيارة طبيب العيون كجزء من روتينك، من خلال فحص العين الشامل، يمكن للأطباء اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض العيون.