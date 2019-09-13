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3 عاطلين وراء خطف صاحب محجر لابتزازه فى البدرشين

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:09 م
3 عاطلين وراء خطف صاحب محجر لابتزازه فى البدرشين خطف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم باحتجاز صاحب محجر البدرشين، وتهديده بالأسلحة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، لابتزازه، طمعا فى ثراء والده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا من صاحب محجر، أفاد فيه باعتداء 3 عاطلين عليه، وتهديده بالأسلحة، بعد استدراجه إلى قطعة أرض زراعية، وإجباره على توقيع 10 إيصالات أمانة، والاستيلاء منه على مبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول.

بإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين والنقيب أحمد فايز، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة، طمعا فى ثروة والد المجنى عليه، لكون أحدهم كان يعمل سابقا لديه، ويعلم بثرائه.

بإعداد كمين للمتهمين، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


خطف صاحب محجز

توقيع ايصال امانة

مركز البدرشين

امن الجيزة

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