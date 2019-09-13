‏الأنبا باخوم يترأس القداس بكاتدرائية القيامة بمحطة الرمل

استقبل القمص انطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، الانبا باخوم النائب البطريركية لشؤون الإبراشية البطريركية وذلك أثناء زيارته الأولى الرعوية للإسكندرية حيث تم الاحتفال بالقداس الإلهي مع مجمع الكهنة بالإسكندرية وبمشاركة العديد من أبناء الرعايا المختلفة للأقباط الكاثوليك. كما وشارك أيضا بالقداس العديد من الرهبان و الراهبات.
وتستمر الزيارة الرعوية حتى الاثنين 16 من سبتمبر الجاري، كان بطريرك الكاثوليك قد عين الانبا باخوم معاونًا له لشئون الايبراشية البطريركية نهاية أغسطس الماضى
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