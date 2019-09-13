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وفاة عامل صعقا بالتيار الكهربي داخل معمل تفريخ بالدقهلية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:25 ص
وفاة عامل صعقا بالتيار الكهربي داخل معمل تفريخ بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز

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لقى عامل بمعمل تفريخ بدائرة الستمونى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تشغيله لموتور الكهرباء داخل المعمل.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمور مركز الستمونى بورود بلاغ لمركز الستمونى من مستشفى جمصة العام يفيد بوصول "محمد عمر المعداوى حسن"، 27 عاما، عامل بمعمل تفريخ بمنطقة "بحر يسري" بدائرة المركز، ومقيم بقرية "بشبيش" بدائرة مركز المحلة الكبرى جثة هامدة إدعاء صعق كهربي.

بانتقال وحدة مباحث المركز والفحص، وسؤال "كريم محمود إبراهيم مصطفى"، 22 عاما، عامل بذات المعمل، ومقيم بقرية "بشبيش"، قرر بأنه أثناء قيام المتوفى بتشغيل موتور المياه داخل المعمل، صعقه التيار الكهربي؛ مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأضاف بأن المدير المسئول عن المعمل هو "أشرف إبراهيم عبد الحميد"، 47 عاما، ومقيم بذات القرية.

بسؤال والد المتوفى "عمر المعداوى حسن عطية"، 58 عاما، موظف، ومقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربى ولا توجد شبهه جنائية.

تحرر المحضر بتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


الدقهلية

الستموني

مستشفى جمصة

صعق كهربي

حادث

حوادث

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